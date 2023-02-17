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Kahramanmaraş’taki Erzurumluoğlu Camii’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
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Gündem, Asrın felaketi

İllüstratör Sena Nur Toslak, depremin kahramanlarını çizdi

İllüstratör Sena Nur Toslak, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde umut olan kahramanların görsellerini çizdi.

Salih Şeref   | 17.02.2023
İllüstratör Sena Nur Toslak, depremin kahramanlarını çizdi

İstanbul

"Minnettarız" başlığıyla Instagram hesabındaki videoda Toslak, kahraman arama kurtarma ekiplerinden, eski aracıyla depremzedelere yardım ulaştırmaya çalışırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli'ye, enkaz çalışmalarında ölen Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'dan, yardım için Kızılay kolisi taşıyan çocuğa kadar pek çok kahramanı resmetti.

Sosyal medyada popüler hale gelen bir yöntemle çizimlerini yapan sanatçının, resim içerisine resim çizerek oluşturduğu çalışması binlerce beğeni aldı.

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