Kafes-33 operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, bir organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-33 operasyonlarında bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2024
Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile Birlikte 9⃣ Şüpheli Yakalandı❗️
Organize Suç Örgütlerine,… pic.twitter.com/c6QiBEMOtZ
Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ahmet Söylemez'in elebaşı olduğu organize suç örgütünün, iş yerlerini kurşunlayarak insanlar üzerinde baskı kurdukları ve para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden kişilere ve yakın akrabalarına silahlı saldırı düzenledikleri tespit edildi.
Bu kapsamda Söylemez'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüt elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı.
Yerlikaya açıklamasında, "Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.
Çalışmalara katılan polisleri tebrik eden Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerinin çökertilip adalete teslim edileceğini vurguladı.
Bakan Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.