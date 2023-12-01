Dolar
28.96
Euro
31.57
Altın
2,043.93
ETH/USDT
2,095.20
BTC/USDT
38,324.00
BIST 100
8,043.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu
logo
Gündem

Narkogüç-38 Operasyonu'nda 36 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 8 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nda 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Narkogüç-38 Operasyonu'nda 36 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan operasyonda, 33 kilogram kristal metamfetamin, 116 kilogram sıvı halde metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, yabancı uyruklu bir zanlının yakalandığını açıkladı.

Diyarbakır'da 1 ton 480 kilogram esrar, 1700 kök kenevir, Hakkari'de 34 kilogram metamfetamin, Edirne'de 9 kilogram skunk, Bursa'da 1 kilogram 300 gram bonzai ve Osmaniye'de 46 kilogram 200 gram skunk ile 900 gram toz esrarın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, Diyarbakır'da bir, Hakkari'de bir, Zonguldak'ta 20, Tekirdağ'da 11 ve Osmaniye'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, halkı zehirleyen uyuşturucu tacirleri, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir 22 yıl sonra en yağışlı kasımı yaşadı
Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu
İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor
Yargıtaydan "kuyu suyundan kaçak değil atık su bedeli alınabilir" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya İklim Eylemi Zirvesi"ne katılıyor

Benzer haberler

Narkogüç-38 Operasyonu'nda 36 şüpheli gözaltına alındı

Narkogüç-38 Operasyonu'nda 36 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü

Çengel-3 operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konuldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze işgaline dur demeye, Filistin halkına yardım etmeye devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze işgaline dur demeye, Filistin halkına yardım etmeye devam edeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma Havacılık Başkanlığımız önemli bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma Havacılık Başkanlığımız önemli bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir
Çember operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı

Çember operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet