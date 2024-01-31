Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile görüşecek.
(Dubai) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nin açılışı ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma törenine katılacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisi Grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boş bulunan bir üyelik için seçim yapılacak.
(TBMM/10.30/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ukrayna’nın Yeniden İnşası Forumu"na katılacak.
(İstanbul/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı dış ticaret ve turizm istatistiklerini, Aralık 2023 dönemi hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını duyuracak.
(Washington/22.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Senato Başkanı Nicolae Ciuca ile görüşecek, Başbakan Marcel Ciolacu tarafından kabul edilecek.
(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov tarafından kabul edilecek, Azerbaycanlı mevkidaşı Emin Amrullayev ile görüşecek, Bakü Bilim Merkezi'ne, Bakü Türk Anadolu Lisesi'ne ve şehitliklere ziyarette bulunacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023 yılı turizm verilerinin değerlendirileceği ve 2024-2028 hedeflerinin açıklanacağı basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.
(Kaunas/21.00)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Türk Telekom, B Grubu'nda Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını ağırlayacak.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ikinci haftasında; I Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini konuk edecek, K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.00/Belgrad/22.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur beşinci maçlarında; L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting CP, M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın ERA Nymburk ekibini konuk edecek.
(İstanbul/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımına konuk olacak.
(Kedzierzyn-Kozle/22.30)
6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçlarında; Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos, Fenerbahçe Parolapara ise Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibine konuk olacak.
(Atina/21.30/Maaseik/22.30)
7- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Mint Vero Volley ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Monza/22.00)
8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Nantes/22.00)
9- Futbolda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 23. hafta maçları yapılacak.
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.