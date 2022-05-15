Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,053.10
BTC/USDT
29,936.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin’de “NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı”na ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Gündem

Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

Kadıköy'de, çalışma yapan belediye ekiplerinin zarar verdiği İSKİ'ye bağlı ana hattaki borunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı.

Alptekin Soykan   | 15.05.2022
Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

İstanbul

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kavşağında iş makinesiyle asfalt çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, İSKİ'ye bağlı ana hat su borusuna zarar verdi.

Kırılan borudaki su, basıncın etkisiyle tazyikle fışkırarak yola aktı. 

Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmeye çalışıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi

Benzer haberler

Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

Tesadüfen geçtiği olay yerinde kazazedenin hayatını kurtardı