Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda seferler normale döndü
İstanbul
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki arıza nedeniyle bazı duraklar arasında yapılamayan seferler döndü.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında teknik bir arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.