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Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda seferler normale döndü

Muhammed Gencebay Gür  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda seferler normale döndü

İstanbul

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki arıza nedeniyle bazı duraklar arasında yapılamayan seferler döndü.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında teknik bir arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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