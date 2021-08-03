Jandarma Genel Komutanlığı, 4 ildeki orman yangınlarına 2 bin 310 personelle müdahale edildiğini bildirdi
Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki orman yangınlarına müdahale ve yangından etkilenen vatandaşlara yardım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, orman yangınlarıyla ilgili bugün itibarıyla yapılan çalışmalara yer verildi.
Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.🇹🇷— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) August 3, 2021
📍Antalya
📍Muğla
📍Isparta
📍Denizli pic.twitter.com/x8gnzzbW7e
Paylaşımda, "Antalya'da 1000 personel, 102 araç, 4 helikopter, Muğla'da 1150 personel, 178 araç, Isparta'da 100 personel, 26 araç, Denizli'de 60 personel, 11 araç olmak üzere, 4 ilde toplam 2 bin 310 personel, 317 araç, 4 helikopter ile yangınlara müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.