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İzmir'e Çin'den getirilen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana Çin'den getirilen bir konteynerde, uyuşturucu yapımında kullanılan 26 ton 160 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Şafak Yel   | 17.07.2021
İzmir'e Çin'den getirilen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi Fotoğraf: Şafak Yel / AA

İzmir

Çin'den gelen bir gemideki konteynerde uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde bulunduğu bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince TC EGE Limanı'nda ortak operasyon yapıldı.

Operasyonda gemiden indirilen bir konteynerdeki 120 varilde beyan edilen "benzil klorür" maddesi yerine 26 ton 160 kilogram "hidroklorik asit" ile "asetil klorür" bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen kimyasal maddelerin uyuşturucu yapımında kullanıldığı bildirildi.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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