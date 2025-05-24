İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Izmir
Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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