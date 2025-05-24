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İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Izmir

Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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