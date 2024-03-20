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İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal silahı evin tavanında saklamış

Meriç Ürer  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal silahı evin tavanında saklamış

İzmir

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren ve "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Delil Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararında, olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu belirtildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aysal'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezası verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

Cinayete ilişkin detaylı bilgiler anlatılan 16 sayfalık gerekçeli kararda; olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, Delil Aysal'ın taksi içerisinden aldığı boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu aktarıldı.

İddianame, savcının mütalaası, sanığın ifadesi, sanık ile maktul arasında geçen konuşmalar, tanık ifadeleri ve otopsi raporu gibi tüm ayrıntılar da gerekçeli karara eklendi.

Mahkeme heyeti kararında, sanığın baştan itibaren yüzünü maskeyle gizlemek, başını kapüşon ile kapatmak suretiyle üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancanın şarjörüne 3 mermi koymak ve maktulün sırt kısmına gelecek şekilde yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak için "öldürmek" kastıyla ateş ettiğine vurgu yaptı.

Olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, Delil Aysal'ın taksi içerisinden aldığı boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu gerekçeli kararda belirtildi.

Ateş etmenin asıl amacının maktulün araç içerisinde bulunan cep telefonu ve kulaklığı almak olduğu kaydedilen gerekçeli kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu olaydan sonra ortaya çıkan görüntü ve ses kayıtları sanığın olayın başlangıcından itibaren yağma suçunu işlemek amacıyla hareket ettiğinin kabulünü gerektirmektedir ayrıca sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemiştir. Yargılamada amacın mutlak gerçeklik değil mutlak gerçekliğe olabildiğince yaklaşmak umuduyla maddi gerçeklik olduğu bilinerek, başkaca araştırma yapılmasının davanın esasına etki etmeyeceği gibi usul ekonomisine de uygun düşmeyeceği anlaşılmış ve başkaca araştırma yapılmamıştır. 'Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer' cümlesinden yola çıkarak dosyadaki delillerle hüküm kurulmuştur."

Mahkemenin kararında, sanığın eylemi sonrası herhangi bir nedametinin (pişmanlık) görülmemesi nedeniyle indirim uygulanmadığına da dikkat çekildi.

Olay

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini söyleyen Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarında, Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenmişti.

8 Mart'ta yapılan yargılamada, mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl 10 ay hapse çarptırılmasına karar vermişti.

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