Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,830.50
BTC/USDT
34,682.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 Nolu Barosu Avukatlarıyla İstişare Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem

İzmir'de hava sıcaklığı 30,2 dereceyle son 64 yılın en yüksek kasım değerine ulaştı

İzmir kent merkezinde bugün 30,2 derece olarak kaydedilen hava sıcaklığı, 1959 yılı kasım ayından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Meriç Ürer  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
İzmir'de hava sıcaklığı 30,2 dereceyle son 64 yılın en yüksek kasım değerine ulaştı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün hava sıcaklığı İzmir kent merkezinde 30,2 dereceye kadar çıktı.

Kentte termometreler Kemalpaşa Bağyurdu'nda 32,1 derece, Bayındır, Torbalı ve Tire'de 31 derece, Bornova'da 30,8 dereceyi gösterdi.

1938'den bu yana kaydedilen verilere göre kasım ayında en yüksek sıcaklığın 30,3 derece ile 1959 yılında ölçüldüğü kentte, 64 yıl sonra en yüksek sıcaklık 30,2 derece olarak kayıtlara girdi.

Kasım ayında uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,3 derece olan kentte mevsim normalinin epey üzerindeki hava sıcaklığı sokak ve caddelerde de etkisini hissettirdi.

Lodosun etkili olduğu kentte bazı vatandaşların yazlık giysileri tercih ettikleri görüldü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de hava sıcaklığı 30,2 dereceyle son 64 yılın en yüksek kasım değerine ulaştı
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldı

Benzer haberler

İzmir'de hava sıcaklığı 30,2 dereceyle son 64 yılın en yüksek kasım değerine ulaştı

İzmir'de hava sıcaklığı 30,2 dereceyle son 64 yılın en yüksek kasım değerine ulaştı

Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
ASELSAN’dan yeni sipariş rekoru

ASELSAN’dan yeni sipariş rekoru
Edirne'de sis etkili oluyor

Edirne'de sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet