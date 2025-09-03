Dolar
41.17
Euro
47.98
Altın
3,537.43
ETH/USDT
4,310.40
BTC/USDT
111,014.00
BIST 100
10,675.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklıyor.
logo
Gündem

İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.

Mustafa Güngör  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti

İzmir

Alınan bilgiye göre, Selçuk Efes Havalimanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekipler, pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

Valilikten açıklama

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da devrilen yolcu otobüsündeki 30 kişi yaralandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 7 zanlı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: (Sosyal medya düzenlemesi) Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz

Benzer haberler

İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti

İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti

ABD'de 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

"Ateş kuşları" bu yıl orman yangınlarını söndürmek için 19 bin 170 saat uçuş yaptı

"Ateş kuşları" bu yıl orman yangınlarını söndürmek için 19 bin 170 saat uçuş yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet