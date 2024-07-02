İzmir Metrosu'nda 11 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
İzmir Metrosu'nda yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişinin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzmir
Görüntülerde yürüyen merdivenle yukarı doğru çıkan vatandaşların, merdivenin ters yöne hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek düşmesi yer aldı.
Konak ilçesindeki Üçyol Metro İstasyonu'nda dün, çıkışı sağlayan yürüyen merdiven yolcuların üzerinde bulunduğu sırada bir anda ters yöne hareket etmeye başlamış, dengesini kaybederek düşen 11 kişi hafif yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.