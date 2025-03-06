İtalya Savunma Bakanı, Baykar ile Leonardo arasındaki anlaşmanın önemli bir fırsat olduğunu belirtti
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında imzalanan ortaklık anlaşmasının önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.
Ankara
İtalya Savunma Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Crosetto'nun, Baykar ile Leonardo arasında İtalya'nın başkenti Roma'da imzalanan ortaklık anlaşması hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.
- Baykar ile Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı
- Baykar ve Leonardo, SİHA'lardan uzay ve yapay zekaya kadar pek çok alanda ortak çalışacak
- Selçuk Bayraktar: Leonardo ile imzaladığımız ortaklık anlaşmasıyla ortak bir savunma ekosistemi oluşturduk
Açıklamada, Crosetto, İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hızla ilerlediğine dikkati çekti.
Crosetto, "İnsansız teknolojiler alanındaki uzmanlıklarından yararlanmak üzere savunma sanayinin önde gelen iki kuruluşu Leonardo ve Baykar arasında bugün imzalanan anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.
Bu ortaklığın uluslararası işbirliği açısından önemli bir adımı temsil ettiğini belirten Crosetto, ortak girişimin İtalya'nın operasyonel ve teknolojik kapasitesini güçlendirmek ve küresel güvenlik ile teknolojik ilerlemeye katkı sağlamak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.
Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Roma'da bugün insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza atmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.