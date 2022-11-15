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İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 61'i taburcu edildi, 20'sinin tedavisi sürüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Filiz Kınık Öz   | 15.11.2022
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 61'i taburcu edildi, 20'sinin tedavisi sürüyor

İstanbul

Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

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