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İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

Çeşitli semtlerde kurulan pazarlarda bütçelerine uygun hayvan bakmayı sürdürenlerle satıcılar arasında çetin pazarlıklar yapıldı.

Hasan Hüseyin Kul, Abdülkerim Güzel, Zeynep Rakipoğlu   | 08.07.2022
İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kurulan kurban pazarlarında arife gününde hareketlilik yaşanıyor.

Kurbanlık alımını son güne bırakanlar, kurban pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı arifesinde de çeşitli semtlerdeki pazarlara gelenler bütçelerine uygun hayvan bakmayı sürdürdü.

Kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında zaman zaman çetin pazarlıkların yapıldığı görüldü.

Toplam 122 büyükbaş ile 24 küçükbaş hayvan çadırının bulunduğu Ümraniye Hekimbaşı'ndaki pazarda arife günü kurbanlık satışı sürdü.

Pazarda, büyükbaş hayvanların yüzde 97'sine denk gelen 3 bin 122, küçükbaş hayvanların yüzde 50'sine denk gelen 3 bin 72 kurbanın satıldığı öğrenildi.

Kurbanlıklarını satın alanlar, nakliye kamyonlarıyla hayvanlarını teslim almaya başladı.

Çadırların girişime "bitti" yazısı asıldı

Esenyurt'ta kurulan kurban pazarında da arife günü yoğunluğu yaşandı. Pazara otomobilleriyle gelenler bölgede trafiğe neden oldu.

Kurbanlık hayvanlarının tamamını satan bazı besiciler, çadırların girişine "bitti" yazısını astı. Kurbanlıkları kesim yerlerine götürmek için pazarın girişinde nakliye araçları bekledi.

Amasya'da 20 yıldır besicilik yapan Kadir Çulha, İstanbul'a getirdiği 20 büyükbaş hayvanı bayrama 1 hafta kala sattığını söyledi.

Çulha, maliyetlerin yüksek olmasına rağmen satışlardan gayet memnun olduklarını ifade ederek kurbanlıklarının çoğunu sabit müşterilerine 35 bin ila 55 bin lira arasında fiyatla sattığını belirtti.

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