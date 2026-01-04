Dolar
Gündem

İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücülerine metrobüslerin siper olduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ferhat Yasak  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu

İstanbul

Kentte dünden beri etkili olan şiddetli lodos, motosiklet sürücülerine de zor anlar yaşattı.

Dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken rüzgar nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin yardımına, İETT'ye bağlı metrobüs şoförleri yetişti.

Metrobüslerin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, bazı metrobüsler köprüden geçerken yavaşlayıp burada ilerlemekte zorluk çeken motosikletlere siper oldu. Metrobüsle birlikte ilerleyen motosikletliler rüzgarda güvenli bir şekilde köprüden geçebildi.

Motosiklet sürücüleri kornaya basarak metrobüs şoförlerine teşekkür etti.

