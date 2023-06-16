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İstanbul'da otogar ve kentin bazı noktalarında tatil hareketliliği yaşanıyor

İstanbul'da, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasıyla tatile gitmek isteyen aileler, otogar ve kentin bazı noktalarında yoğunluğa neden oldu.

Ferhat Yasak, Zafer Arslan, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
İstanbul'da otogar ve kentin bazı noktalarında tatil hareketliliği yaşanıyor Fotoğraf: Oğuz Yeter / AA

İstanbul

Öğrenciler için tatilin başlamasıyla Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul ile Üsküdar'daki Harem otogarları ve kentteki diğer cep otogarlarında hareketlilik arttı.

Çocuklarıyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek üzere otogarlara gelen aileler, peronlarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan Emrah Demirci, "Eşimi ve çocuklarımı memleketim Muş'a gönderiyorum. Karneyi almayı bekledik. Karnemizi aldıktan sonra ilk iş buraya gelmek oldu. Çok yoğunluk var, 15 gün önceden ayırttık biletleri." dedi.

Araçlarıyla kentten ayrılanlar da ildeki bazı noktalarda trafikte yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy'de D-100 kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti Mahmutbey mevkisi ve Haliç Köprüsü'nde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca gişeler ile D-100 kara yolu Göztepe, Kozyatağı, Bostancı'da trafikte çift yönlü aksamalar görülüyor.

İBB CepTrafik uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 16.25 itibarıyla yüzde 67 olarak kayıtlara geçti.

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