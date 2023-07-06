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İstanbul'da metro hattındaki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da teknik arıza yaşanan metro hattında yolcuların raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşma çabası cep telefonuyla kaydedildi.

İlyas Kaçar  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
İstanbul'da metro hattındaki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

İstanbul

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.

Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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