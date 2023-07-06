İstanbul'da metro hattındaki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü
İstanbul'da teknik arıza yaşanan metro hattında yolcuların raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşma çabası cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.
Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.