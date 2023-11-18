İstanbul'da Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı olumsuz hava koşulları yüzünden kapatıldı
İstanbul'daki Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapatıldı.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." denildi.
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#MetroDuyuru #TF1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 18, 2023
TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır.