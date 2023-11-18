Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,941.00
BTC/USDT
36,482.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

İstanbul'da Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı olumsuz hava koşulları yüzünden kapatıldı

İstanbul'daki Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapatıldı.

Zeynep Rakipoğlu  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
İstanbul'da Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı olumsuz hava koşulları yüzünden kapatıldı

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi
Malatya'da ağır hasarlı 16 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

İstanbul'da Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı olumsuz hava koşulları yüzünden kapatıldı

İstanbul'da Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı olumsuz hava koşulları yüzünden kapatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet