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İstanbul'da kar şiddetini artırarak devam ediyor

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak devam ediyor.

Gökçe Karaköse, Cüneyt Sevindik  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
İstanbul'da kar şiddetini artırarak devam ediyor

İstanbul

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren yağış, bazı ilçeleri beyaza bürüdü.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi'de yağış vatandaşlara kar sevinci yaşattı.

Vatandaşlar karın tadını kar topu oynayarak çıkarırken, araçlarıyla yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Sultangazi ve Küçükçekmece'de bazı vatandaşlar kar yağışı altında halay çekti.

Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Beykoz, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'da yağış etkisini sürdürüyor.

Pendik'te vatandaşlar kar topu oynayıp halay çekerken, Kartal Yakakent Caddesi'nde bir otomobilin kayarak kamyonete çarptığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışına ilişkin yasak başladı.

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