Dolar
36.40
Euro
38.19
Altın
2,942.25
ETH/USDT
2,735.40
BTC/USDT
98,200.00
BIST 100
9,807.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da etkisini sürdüren kar, kazaları beraberinde getirdi

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Selami Küçükoğlu, Cüneyt Sevindik, Mustafa Mert Karaca  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
İstanbul'da etkisini sürdüren kar, kazaları beraberinde getirdi

İstanbul

Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan'da kar şiddetini artırınca çok sayıda sürücü yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve köprüye çıkan bağlantı yolları ile İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Şişli İnönü Mahallesi Babil Sokak’ta, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra binanın duvarına çarparak durabildi.

Esenler ve Başakşehir'de de maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Güvercintepe Mahallesi'nde vatandaşlar yokuşu çıkamayan minibüsü iteklerken, kontrolden çıkan başka bir otomobilin diğer araçlara çarpması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Kocatepe'de ise tuzlama aracı yokuşu çıkamazken, Sultangazi'de yolda kalan polis aracı vatandaşlar tarafından iteklendi.

Bazı sürücüler ise yollarda yeteri kadar tuzlama ve kar küreme yapılmadığını ileri sürerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul'da kar şiddetini artırarak devam ediyor
İstanbul'da etkisini sürdüren kar, kazaları beraberinde getirdi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu
İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Benzer haberler

İstanbul'da kar şiddetini artırarak devam ediyor

İstanbul'da kar şiddetini artırarak devam ediyor

İstanbul'da etkisini sürdüren kar, kazaları beraberinde getirdi

Kastamonu'da kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi

Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da görüntülendi

Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da görüntülendi
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi
Beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Cezaevi dronla görüntülendi

Beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Cezaevi dronla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet