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İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şükrü Gündüz, Mustafa Hatipoğlu, Zafer Arslan, Mehmet Kara, Fatih Çağlar Demirbaş   | 19.12.2022
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul

Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa ve Anadolu yakalarına geçişlerde trafikte yoğunluk meydana geldi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Avcılar ve Bahçelievler'de daha da artarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor.

Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde yoğunluk sürüyor.

Haftanın ilk iş gününde, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Levent'ten köprüye bağlantı yolları üzerinde trafik akışı oldukça yavaş seyrediyor.

Dolmabahçe ve Beyoğlu Meclisi Mebusan caddelerinde araçlar trafikte ilerlemede zorlanıyor. Kağıthane-Beşiktaş Tüneli çıkışında da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Göztepe ve Maltepe'de, TEM oto yolunda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiş yönünün trafiği Kozyatağı'ndan başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tüm katılım yollarında, Pendik, Kartal ve Maltepe ile Bostancı yönünde trafik yoğunlaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

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