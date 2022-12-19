Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile görüşecek. Şentop ve Raşidov daha sonra ortak basın açıklaması yapacak.
(TBMM/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kent Konseyleri Masası tarafından düzenlenecek Kent Konseyleri Çalıştayı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kadın Emeği Zirvesi ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kuruluş Yıldönümü Programı'na katılacak.
(İstanbul/13.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret edecek.
(Zonguldak/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi (MOBİBOYA) ve toplu açılış töreni ile NG Kütahya Seramik Mağaza Açılışı ve Yeni Fabrika Yatırımı İmza Töreni'ne iştirak edecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Kayseri/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın açılışına, Laçin Kırkdilim Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.
(Amasya/10.00/Çorum/11.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "nüfus ve konut sayımı" verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.
- Kurtulmuş, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, siyasi partileri ziyaret edecek, Kapalı Maraş'ta temaslarda bulunacak.
(Lefkoşa/Gazimağusa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beykoz'da sporcularla kahvaltı edecek, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığını, Pendik Belediyesini ve AK Parti Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.
(İstanbul/09.30-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 18'inci hafta, Adanaspor-Altaş Denizlispor maçıyla tamamlanacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru maçı yapılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta, Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.