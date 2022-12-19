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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 19.12.2022
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Güzergahta gece başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, sabah saatlerinde Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sis lambalarıyla uyarılan sürücüler, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyarılıyor.

Sağanak, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.

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