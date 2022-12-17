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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Abdullah Söylemez, Günay Nuh, Yunus Hocaoğlu, Sidar Can Eren, Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci   | 17.12.2022
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Ardahan

Kentte bir süredir etkili olan soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya neden oldu.

Ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu, araç camları buz tuttu.

Kar kalınlığının Palandöken Kayak Merkezi'nde 18 santimetreye ulaştığı kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu, bazı dereler dondu.

Sisin de etkili olduğu kentte görüş mesafesi düştü. Özellikle yüksek kesimlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü. Sabah saatlerinde kırağıdan dolayı her taraf beyaza büründü, bazı vatandaşlar arabalarını örtü ile kapladı.

Acısu Deresi'nde buz sarkıtları oluşan ilçede, Sarıçam Ormanları kırağı ile güzelleşti.

Vatandaşlardan Turhan Koçaş, şimdiye kadar iyi bir kar yağmadığını belirterek, "Soğuk havalar devam ediyor. Sabah kalktığımızda her taraf ağaçlar, yapraklar kırağı tutmuştu. Oldukça soğuk ve biz kayak severler olarak bir an önce kar yağmasını ve kayak yapmayı bekliyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve yer yer buzlanma meydana geldiği kentte, yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabaha doğru etkiili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İl merkezinin yanı sıra kenti komşu illere bağlayan kara yollarında da ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle, sürücüler araç farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte araç camları da buzla kaplandı.

Vatandaşlardan Ahmet Taşdemir, buz tutan araç camlarını temizlemekte güçlük çektiklerini söyledi.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde de soğuk hava nedeniyle dereler kısmen buz tuttu, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

İlçelerde besicilikle uğraşan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen hayvanlarını meralarda otlatmaya çalıştı.

Kentin bazı yüksek kesimlerinde ise yoğun sis etkili oldu.

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