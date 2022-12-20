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Gündem

Silivri'de kar yağışı başladı

Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Şükrü Gündüz, Alparslan Ermiş   | 20.12.2022
Silivri'de kar yağışı başladı

İstanbul

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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