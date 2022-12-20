Silivri'de kar yağışı başladı
Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
İstanbul
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.