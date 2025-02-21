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YÖK 20 uzman yardımcısı alacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 20 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
YÖK 20 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, giriş sınavı yalnızca sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve tarih, YÖK'ün internet sitesinde sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Başvuru için adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sonucuna göre ilgili puan türünden en az 80 puan almaları gerekiyor.

Başvuru şartını taşıyan adayların, YÖK'ün internet sitesindeki uzman yardımcılığı yarışma sınavı başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri 24 Mart ile 9 Nisan arasında YÖK'e elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekecek.

Atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanıp atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Sınava ilişkin gerekli bilgilendirmeler, başkanlığın "www.yok.gov.tr" adresinden duyurulacak.

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