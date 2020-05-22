Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,135.80
Altın
1,733.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde il başkanlarına hitap ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde il başkanlarına hitap ediyor
logo
Eğitim

YÖK Başkanı Saraç, KKTC'deki üniversite rektörleriyle görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "KKTC yükseköğretimini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 22.05.2020
YÖK Başkanı Saraç, KKTC'deki üniversite rektörleriyle görüştü

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM Kılavuzu'nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelerin rektörleri ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile video konferans yoluyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Saraç, "Başta KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Nazım Çavuşoğlu olmak üzere, YÖDAK Başkanımız ve rektörler ile hep birlikte uyumlu bir şekilde KKTC yükseköğretimini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bine dayandı
Malezya Başbakanı Muhyiddin ev karantinasına girdi
Barselona'da 400 yolculu kruvaziyer Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 300'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bini aştı

Benzer haberler

YÖK Başkanı Saraç, KKTC'deki üniversite rektörleriyle görüştü

YÖK Başkanı Saraç, KKTC'deki üniversite rektörleriyle görüştü

YÖK'ten yükseköğretimde yapısal değişiklik sinyali

YÖK Başkanı Saraç, vakıf üniversiteleri rektörleriyle toplantı yaptı

ABD’nin en kalabalık üniversitesinden yüz yüze eğitime yeni erteleme

ABD’nin en kalabalık üniversitesinden yüz yüze eğitime yeni erteleme
YÖK ile İMİB arasında madencilik sektörüne katkıda bulunacak protokol imzalandı

YÖK ile İMİB arasında madencilik sektörüne katkıda bulunacak protokol imzalandı
YÖK: Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilmeyecek

YÖK: Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilmeyecek