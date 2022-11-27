İstanbul'da iki köprü 'radyasyon onkolojisi farkındalığı' için turuncuya büründü
İstanbul'un iki önemli köprüsü, radyasyon onkolojisi alanında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında turuncu renkte aydınlatıldı.
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" çerçevesinde turuncu renge büründü.
Radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu kasım ayı, "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.
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