İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kapalıçarşı'yı su basarken, Ümraniye ve Çekmeköy'de caddeler sular altında kaldı.
İstanbul
Akşam saatlerinde başlayarak zamanla etkisini artıran sağanaktan dolayı bazı yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik adeta durma noktasına geldi. Kara yolunun Çağlayan mevkisinde de her iki yönde trafikte aksamalar yaşandı. Çağlayan Metrobüs Durağı'nda da yolcu yoğunluğu oluştu.
Sürücü ve yayalar, D-100 kara yolu Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler mevkilerinde aralıklarla etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar üst geçitlerin altına sığınarak yağmurun geçmesini bekledi.
D-100 kara yolu Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu Hasdal, Nurtepe Viyadük, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılımında zaman zaman etkili olan gök gürültülü sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu görülüyor.
Karaköy ile Beşiktaş arasındaki sahil yolu, Barbaros Bulvarı ve Piyalepaşa Nurtepe Viyadüğü bağlantı yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Çekmeköy'de mahsur kalan iki araç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Yakası'nda özellikle Ümraniye ve Çekmeköy'de sağanak etkili olurken, Çekmeköy Mimar Sinan Caddesi'nde biriken su dolayısıyla mahsur kalan iki araç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Öte yandan, bazı araç arızaları ve yol bakım çalışmaları da trafik yoğunluğunu artırıyor.
Avrupa Yakası'ndaki bazı tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında da yağış dolayısıyla yolcu yoğunluğu oluştuğu gözleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
Kuvvetli yağış hava trafiğinde aksamalara neden oluyor
İstanbul'da kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.
Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Uçaklar, bir süre tur atarak iniş sıralarının gelmesini bekledi. Bu nedenle uçuşlarda kısa süreli rötarlar oluştu.
• Caddeler sular altında kaldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 2, 2023
• Bir iş yerinin dış cephe kaplaması otomobilin üzerine devrildi
• Kapalıçarşı'yı su bastı
İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi https://t.co/tFol7iN3LC pic.twitter.com/edsIsriHVs
Havada tur atan bazı uçakların yakıt durumları dolayısıyla çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.
Fatih’teki tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı, Ümraniye ve Çekmeköy'de caddeler sular altında kaldı.
Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da rögarların taşması dolayısıyla bazı bölümlerde su birikintileri oluştu. Esnaf, suyun dükkanlarına girmemesi için büyük çaba harcadı.
Anadolu Yakası'nda sağanaktan en çok Ümraniye ve Çekmeköy etkilendi.
Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki bir otopark suyla doldu. Altınşehir Mahallesi'nde rögarların tıkanması sonucu sürücüler suyun yükseldiği yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kuryelerin de motosikletlerinden inerek yoluna devam ettiği görüldü.
İstiklal Caddesi'nde rögardan taşan sular nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Alemdağ Caddesi de sular altında kaldı.
Yukarı Dudullu Divan Caddesi'nin bir bölümü adeta göle döndü. Bazı araçlar kaza riskine karşı dikkatli hareket ederken, bazı araçlar yolda durmak zorunda kaldı.
Çekmeköy'de Mimar Sinan Caddesi ile Vezir ve Çağlar sokaklarda da su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları çekerek kurtardı.
İş yerinin dış cephe kaplaması otomobilin üzerine devrildi
Ataşehir'de sağanak ve rüzgarın da etkisiyle bir iş yerinin dış cephe kaplaması park halindeki otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler sokağı trafiğe kapatırken, vatandaşlar otomobilin üzerindeki dış cephe parçasını forklift yardımıyla kaldırdı.
İş yeri sahibi Cihat Zengin, olayın yağmur ve rüzgardan kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, ''Araç park halindeymiş, herhangi bir yaralanma yok. Maddi zararımız var." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.