Dolar
36.00
Euro
37.15
Altın
2,906.73
ETH/USDT
2,684.20
BTC/USDT
97,400.00
BIST 100
9,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Ekip  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Kent genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı ve soğuk hava trafik yoğunluğuna neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zeytinburnu, Bakırköy ve Küçükçekmece'den Avcılar istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Avcılar'dan başlayan yoğunluk Esenler'e kadar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Caddesi'nde Bahçelievler'den Bağcılar'a kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki istikamette trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal istikametinde Göztepe, Yenisahra ve Kozyatağı mevkisinde trafik yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir mevkisinde de çift yönlü olarak yoğunluk yaşanıyor.

Kent genelinde trafik yoğunluğu İBB CEP Trafik uygulamasına göre yüzde 70 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor
Bakan Yerlikaya: Hedeflerimizin başında 'Terörsüz Türkiye' gelmektedir
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Denizli'de iki tırın çarpışma anı kameraya yansıdı

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kar aralıklarla etkisini gösteriyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da sabah trafikte yoğunluk oluştu
İstanbul'da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet