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İstanbul'da 2 bin 487 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kurbanlık kesmeye çalışırken 2 bin 487 kişi yaralandı.

Kübra Kara   | 21.07.2021
İstanbul'da 2 bin 487 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine, kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan 2 bin 487 "acemi kasap" başvurdu. Yaralananlardan 21'i ameliyat edildi.

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