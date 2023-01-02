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Gündem

İstanbul ve Trakya'da yoğun sis 6 Ocak'a kadar etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yoğun sisin İstanbul ve Trakya'da 6 Ocak Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 02.01.2023
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis 6 Ocak'a kadar etkili olacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.

6 Ocak'a kadar etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İstanbul ve Trakya'da yoğun sis 6 Ocak'a kadar etkili olacak

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