20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) 12. gününde Türkiye, 1 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Türkiye, 20. Akdeniz Oyunları'nın 12. gününde 10 madalya kazandı 20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) 12. gününde Türkiye, 1 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 12. gününde milli sporcular, akşam seansında binicilik ve karatede 3 gümüş, 1 bronz, sabah seansında ise halterde 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz, kürekte 2 gümüş ve karatede 1 gümüş madalya elde etti.

Akşam seansında 3 gümüş, 1 bronz

Binicilik engel atlama bireyselde mücadele eden Hasan Şentürk, Nespresso Van't Laekhof isimli atıyla gümüş madalya kazandı.

Karate erkekler kumite 75 kiloda mücadele eden Ömer Faruk Yürür, finalde Fransa'dan Kilian Cizo'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar kumite 61 kiloda tatamiye çıkan Fatma Naz Yenen de finalde Mısır'dan Rahma Mohamed Tolba'ya yenilerek gümüş madalya elde etti.

Kadınlar kumite 68 kiloda mücadele eden Eda Eltemur ise üçüncülük karşılaşmasında Hırvatistan'dan Sadea Becirovic'i 4-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Sabah seansında 1 altın, 4 gümüş, 1 bronz

Günün sabah bölümünde halterde Yusuf Fehmi Genç altın ve gümüş, Nuray Güngör bronz, kürekte Enver Erman ve Ahmet Ali Kabadayı gümüş, karatede ise Burak Özdemir gümüş madalya kazandı.

Halter erkekler 75 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, koparmada 153 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı. Silkmede 187 kiloluk kaldırışıyla şampiyona rekoru kıran milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 69 kiloda yarışan Nuray Güngör, silkmede 124 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli sporcu, koparmadaki üç hakkında da başarılı olamadı.

Kürek erkekler tek çifte kategorisinde Enver Erman 7 dakika 18,87 saniyelik derecesiyle, erkekler hafif kilo tek çifte kategorisinde Ahmet Ali Kabadayı ise 7 dakika 27,43 saniyelik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Karate erkekler kumite 60 kiloda mücadele eden Burak Özdemir, finalde Kosovalı Islam Selmani'ye mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Madalya sayısı 91'e yükseldi

Türkiye, organizasyonun 12. gününü 1 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.

Milli sporcuların Taranto 2026'daki toplam madalya sayısı 37 altın, 25 gümüş ve 29 bronz olmak üzere 91'e yükseldi.

Türkiye, madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.