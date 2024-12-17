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İstanbul'da 9-16 Aralık'ta sahte alkol operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, 9-16 Aralık'ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
İstanbul'da 9-16 Aralık'ta sahte alkol operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, uygun olmayan ortamlarda yapılan ve sağlığa zararlı sahte alkolleri üretip satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sağlıksız ortamlarda imal edilen sahte alkollerin boş şişelere doldurulduğunu, üzerine sahte bandrol ve etiketlerin yapıştırıldığı, bu sayede de sahte şişelere gerçek süsü verildiğini belirledi.

Bu içkilerin kent genelinde öncelikle tekel bayileri ve eğlence mekanları olmak üzere nakliye araçları ve motokuryelerle dağıtıldığını ortaya çıkaran ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 9-16 Aralık'ta 11 ayrı adrese operasyon yaptı.

Toplam 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda 17 bin 287 litre sahte alkol, 1715 şişe kaçak alkol, 4 bin 363 sahte içki bandrolü, 5 bin 400 etiket ile alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

297 bin 624 litre sahte alkol

Öte yandan bu yıl içerisinde yürütülen operasyonlar ve denetimler kapsamında 14 bin 718 dolu içki şişesi, 297 bin 624 litre sahte alkolün yanı sıra, üretimde kullanılan 928 bin 984 malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Yerleşkesi'nde ele geçirilen ürünlerin sergisini ziyaret ederek, operasyon ve denetimlerde emeği geçenleri tebrik etti.

Kaçak ve sahte alkol imal eden 11 farklı adrese 9-16 Aralık'ta operasyon yapıldığını belirten Yıldız, "Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmış, 10 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2'si tutuklanmıştır. Biri hakkında ise adli işlemler devam etmektedir. Halk sağlığını tehdit eden, bu kaçak alkol imal eden merkezlere operasyonlarımız devam edecektir. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyorum." dedi.


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