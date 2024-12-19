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Dünya

Kuzey Makedonya'da hava kirliliği ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Kuzey Makedonya'da hava kirliliğinin artması ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü.

Dzihat Aliju  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Kuzey Makedonya'da hava kirliliği ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre başkent Üsküp, "en kirli büyük şehirler" sıralamasında ilk onda yer aldı.

Hava kirliliği ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de oldukça azaldı.

Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji Servisi, Üsküp başta olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte hava kirliliği ve sisli havanın gelecek günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.

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