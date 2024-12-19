Kuzey Makedonya'da hava kirliliği ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Kuzey Makedonya'da hava kirliliğinin artması ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü.
Üsküp
Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre başkent Üsküp, "en kirli büyük şehirler" sıralamasında ilk onda yer aldı.
Hava kirliliği ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de oldukça azaldı.
Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji Servisi, Üsküp başta olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte hava kirliliği ve sisli havanın gelecek günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.