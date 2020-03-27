Euro
7.14
Dolar
6.43
BIST 100
88,851.68
Altın
1,622.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile birlikte “Eşit Ağırlık” programına konuk oluyor
logo
Dünya

Kuzey Makedonya NATO'nun 30'uncu üyesi oldu

Kuzey Makedonya, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu.

Şerife Çetin,Furkan Abdula   | 27.03.2020
Kuzey Makedonya NATO'nun 30'uncu üyesi oldu

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya'nın ittifakın 30'uncu üyesi olduğunu bildirdi. 

Konuya ilişkin yazılı yazılı açıklama yapan Stoltenberg, "Kuzey Makedonya, bugün NATO ailesinin bir parçası oldu. 30 uluslu ve yaklaşık 1 milyar nüfuslu bir aile. Bu aile, ne tür sınama olursa olsun birlikte daha güçlü ve güvenli olduğu gerçeğine dayanan bir aile." ifadelerini kullandı. 

NATO müttefiklerinin şubat 2019'da Kuzey Makedonya ile katılım protokolünü imzaladığını ve daha sonra tüm meclislerin onayladığını anımsatan Stoltenberg, ülkenin bugün katılım enstrümanını Washington'da teslim ettiğini, böylelikle resmi onay sürecinin tamamlandığını duyurdu. 

Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın uzun süredir Avro-Atlantik güvenliğine önemli katkılar sağladığına dikkati çekerek, Afganistan ve Kosova'da olmak üzere NATO misyonlarına katıldığını hatırlattı. 

NATO Karargahı'nda 30 Mart'ta düzenlenecek törenle Kuzey Makedonya'nın bayrağı göndere çekilecek.

NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

"Gururlu bir NATO üyesiyiz"

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkesinin Avro-Atlantik ailesinde hak ettiği yeri aldığını belirtti.

Dimitrov, Twitter'dan Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bu haftanın birçok yönden tarihi bir hafta olduğuna işaret eden Dimitrov, "Kuzey Makedonya, bugün resmi olarak Avro-Atlantik uluslar ailesinde tamamen hak ettiği yeri aldı." ifadesini kullandı.

Dimitrov, ülkesinin NATO üyelik serüveninin 27 yıl önce başladığını anımsatarak, "Bugünden itibaren müttefik ve dostlarıyla omuz omuza duran gururlu bir NATO üyesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 vakası sayısı, bir günde 7 binden fazla artarak 44 bini geçti
Cedi Osman: Lütfen evde kalalım
Fransa, Kovid-19 nedeniyle serbest dolaşımın sınırlandırma süresini uzattı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 969 kişi arttı
Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek

Benzer haberler

Kuzey Makedonya NATO'nun 30'uncu üyesi oldu

Kuzey Makedonya NATO'nun 30'uncu üyesi oldu

Türkiye'den AB müzakerelerine başlayan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a tebrik

AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine resmen başlama kararı aldı

İspanya Kovid-19 ile mücadelede NATO'dan yardım istedi

İspanya Kovid-19 ile mücadelede NATO'dan yardım istedi
AB, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerin hızlı şekilde başlamasını amaçlıyor

AB, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerin hızlı şekilde başlamasını amaçlıyor
Afganistan'da 4 NATO askerinde Kovid-19 tespit edildi

Afganistan'da 4 NATO askerinde Kovid-19 tespit edildi