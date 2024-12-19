İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
İstanbul
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.