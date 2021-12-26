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İstanbul ve Denizli’de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 3 çocuk yaralandı

Fatih Çağlar Demirbaş, Halil Demir, Sebahatdin Zeyrek   | 26.12.2021
İstanbul ve Denizli’de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 3 çocuk yaralandı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

İstanbul/Denizli

Alınan bilgiye göre, Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Sokak'taki parkta bulunan basketbol sahasında basket oynayan Muhammed Can Değirmenci ile Samet Eren Özger, sahipsiz ve tasmasız pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Köpeğin saldırısı sonucu ayaklarından hafif yaralanan 2 çocuk, ambulansla Sultangazi Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, basketbol sahasının kapısını çöp konteynırları ile kapatarak saldırgan köpeğin kaçmasını engelledi.

Belediye ekipleri, köpeği Sultangazi Hayvan Barınağına teslim etti.

Saldırıya uğrayan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'de 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi’nde pitbullun saldırısına uğrayan İran uyruklu Armin Darban Jafeti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, köpeğin sahibi İran uyruklu M.A'yı (24) gözaltına aldı.

Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sokakta yürüyen çocuğun köpek tarafından ısırılması yer alıyor.

Armin Darban Jafeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin saldırısına uğradığı için çok korktuğunu belirterek, "Arkadaşımın evinden geliyordum. Aşağıdaki çöp kovasının orada adam köpeğine yemek verecekmiş. Köpek salınmıştı ve hiçbir önlemi yoktu. Köpek, ilk kedileri kovaladı. Ondan sonra hemen üzerime geldi. Üzerime zıpladı ve ayağımı çektiğim için çok ısırmadı. Hemen yan komşuların bahçesine sığındım." diye konuştu.

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