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İstanbul ve Ankara'dakiler dahil ağır taşıtlara kapatılan bazı yollar tekrar kullanıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında uygulanan ağır taşıt kısıtlamasının bugün sona erdiğini duyurdu

Sehernur Karsu  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
İstanbul ve Ankara'dakiler dahil ağır taşıtlara kapatılan bazı yollar tekrar kullanıma açıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında cuma gününden bu yana uygulanan ağır taşıtlara yönelik kısıtlamanın sona erdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı yollarda 21 Şubat Cuma gününden bu yana uygulanan kısıtlamaya ilişkin bilgi verildi.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için cuma günü saat 13.00'te başlayan kısıtlamanın Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında uygulandığı hatırlatılan açıklamada, "Kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İstanbul-Ankara istikametinde trafikte herhangi bir problem olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmeleri için ekiplerimiz 7/24 görevlerine devam etmektedir. Sürücülerimiz, yolculuk esnasında sorun yaşamamaları için Alo 123 Bakanlık Çağrı Merkezinden, Alo 159 Yol Danışma Hattı'ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden güzergahları üzerindeki yol durumunu öğrenebilirler."

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