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İstanbul Valisi Gül'den fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Zeynep Rakipoğlu  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
İstanbul Valisi Gül'den fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı

İstanbul

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.

Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.

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İstanbul Valisi Gül'den fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı

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