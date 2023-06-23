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İstanbul Valisi Gül düzensiz göçle mücadelede son hafta rakamlarını açıkladı

Muhammed Gencebay Gür  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
İstanbul Valisi Gül düzensiz göçle mücadelede son hafta rakamlarını açıkladı

Istanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte düzensiz göçle mücadelede son hafta rakamlarını açıkladı.

Gül, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, son bir haftada 3 bin 237 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldığını ve 396 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Vali Gül, 2 bin 841 yabancının ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine yönlendirildiğini belirtti.

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