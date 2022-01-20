Dolar
13.39
Euro
15.18
Altın
1,839.48
ETH/USDT
3,137.90
BTC/USDT
42,044.00
BIST 100
2,039.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangında bir kişi öldü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Halil Aktürk, Halil Demir   | 20.01.2022
İstanbul Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangında bir kişi öldü Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki iş yeri olarak kullanılan 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binayı tahliye eden ekipler, yaptıkları incelemede bir kişinin cesedine ulaştı.

Yabancı uyruklu erkek şahsa ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de binada çalışma yaptı. Yangınla ilgili iki kişi, bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlamalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

Güvenlik amacıyla tek yönlü trafiğe kapatılan yangın çıkan binanın bulunduğu cadde de çalışmaların tamamlanmasının ardından açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde
Sağlık Bakanı Koca: İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız
Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili

Benzer haberler

İstanbul Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangında bir kişi öldü

İstanbul Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangında bir kişi öldü

Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide çıkan yangın kontrol altına alındı

Afgan çocuğa 'nefes' olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı

Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü
Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu

Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu
İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı