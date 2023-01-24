İstanbul
İstanbul, son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçiriyor.
Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahar mevsimini yansıtan görüntülere rastlanıyor.
İstanbul’da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.
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• İstanbul, son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 24, 2023
Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahar mevsimini yansıtan görüntülere rastlanıyor pic.twitter.com/uIGOaNZq5o