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İstanbul son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor

24.01.2023
İstanbul son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor

İstanbul

İstanbul, son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçiriyor.

Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahar mevsimini yansıtan görüntülere rastlanıyor.

İstanbul’da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.

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