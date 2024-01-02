Dolar
29.70
Euro
32.80
Altın
2,074.82
ETH/USDT
2,424.30
BTC/USDT
45,760.00
BIST 100
7,563.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılabilecek siyasi partileri açıklıyor
logo
Gündem

İstanbul merkezli operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
İstanbul merkezli operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 27 mühendis alacak
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine yarın başlanacak
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" yürüyüşünden dönen kişiye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Emekli avukatı polis olarak kandırıp dolandıranlara rekor ceza

Benzer haberler

İsrail basınına göre Hamas yeni bir esir takası önerdi ancak Tel Aviv reddetti

İsrail basınına göre Hamas yeni bir esir takası önerdi ancak Tel Aviv reddetti

İsrail, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasını boykot etmeyerek katılacağını duyurdu

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "İsrail'in Gazze'den kaçırdığı bebeğin geri alınmasını" istedi

İstanbul merkezli operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı
İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi saldırılar sonrası "Gazze planını" görüşecek

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi saldırılar sonrası "Gazze planını" görüşecek

Uzay endüstrisi İsrail ordusunun Gazze'de işlediği savaş suçlarına ortak oluyor

Uzay endüstrisi İsrail ordusunun Gazze'de işlediği savaş suçlarına ortak oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet