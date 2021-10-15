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İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 54 gözaltı

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 54'ü yakalandı.

Halil Demir   | 15.10.2021
İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 54 gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 126 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 54'ünü yakaladı.

Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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