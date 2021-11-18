Dolar
10.97
Euro
12.48
Altın
1,860.73
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,736.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul ile Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi

İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanları, 11-17 Kasım'da günlük ortalama sefer sayıları bakımından Avrupa'da en yoğun ilk 10 havalimanı arasına girmeyi başardı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 18.11.2021
İstanbul ile Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi

Istanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 11-17 Kasım'ı kapsayan hava trafiği verilerine göre, en yoğun havalimanları sıralamasında günlük 990 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı birinci oldu.

Frankfurt Havalimanı 968 seferle ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 931 uçuşla üçüncü sıradaki yerini aldı.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 902 uçuşla sıralamada dördüncü oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 560 seferle dokuzuncu sırada yerini aldı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü
Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi
Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi
AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı

Benzer haberler

İstanbul ile Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi

İstanbul ile Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak