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İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul-Hatay seferini yapan uçağının inişi sırasında lastiği patladı.

Kenan Irtak   | 06.10.2022
İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız / AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, THY’nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, İstanbul’dan Hatay’a gitmek üzere saat 01.30’da İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

104 yolcu ve bir bebek ile 2 pilot ve 4 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın Hatay Havalimanı'na inişi sırasında lastikleri patladı.

DHMİ ekipleri, uçağın aşırı ısınma meydana gelen iniş takımlarına hızlıca müdahale ederek soğuttu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Hatay seferinde uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını ve bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana geldiğini belirtti.

Üstün, duruma hızlı şekilde müdahale eden ekiplerin soğutmayı sağladıklarını belirterek, "Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, uçağının pistten alınma çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Hatay Havalimanı'nın 7 Ekim saat 24.00'e kadar uçuşlara kapatıldığı öğrenildi.


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