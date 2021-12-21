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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını bildirdi.

Muhammed Gencebay Gür   | 21.12.2021
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin, Anadolu Kavağı önlerinde iskele demirinin düştüğü belirtildi.

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkör ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Boğaz trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.

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